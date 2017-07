Vint anys de presó per a l´home que va matar un policia tirant-se a les vies del tren

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a vint anys de presó a l'home de nacionalitat marfileña que va llançar a les vies del tren a un policia el 2 de gener de 2015 a l'estació d'Ambaixadors, un homicidi «sense cap explicació i extremadament cruel i violent».

En la sentència, l'Audiència de Madrid condemna Ali Raba Yode com a responsable d'un delicte d'assassinat en concurs ideal amb un altre d'atemptat amb mitjà perillós, al qual afegeix l'agreujant de reincidència, i segueix el veredicte del jurat popular que el va considerar culpable per unanimitat.

La resolució afirma que «l'homicidi executat per l'acusat, no té cap explicació i va ser extremadament cruel i violent», per la qual cosa és procedent imposar-li la pena de 20 anys de presó ja que «la seva actuació revela una perillositat i crueltat dignes d'aquesta pena».

Els fets van ocórrer el 2 de gener de 2015 quan dos policies li van requerir la documentació i va aprofitar que el tren estava fent la seva entrada a l'estació per agafar l'agent Francisco Javier i tirar-se a les vies del tren arrossegant amb ell l'agent policia, que va morir en l'acte. El presumpte agressor va quedar ferit molt greu.