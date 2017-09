Macron demana als propietaris de pisos que abaixin els lloguers cinc euros

El president de França, Emmanuel Macron, va sol·licitar als propietaris d'immobles que redueixin la quantia dels lloguers 5 euros al mes per compensar la retallada per aquest mateix valor d'una ajuda social a l'allotjament decretada pel seu Govern. El mandatari es va mostrar «sorprès» pel «silenci col·lectiu» i va lamentar que ningú hagi instat abans els propietaris d'immobles a abaixar els lloguers, ja que «hi ha una responsabilitat col·lectiva» que convé assumir. Per reduir el dèficit públic, el seu Govern va decretar el juliol passat una retallada de 5 euros mensuals a partir de finals de 2017 d'un ajut destinat als llogaters amb menys ingressos per pagar lloguers o hipoteques. El Partit Comunista Francès (PCF) va reaccionar a la sol·licitud de Macron i va considerar que no cal fer crides als propietaris perquè abaixin els preus i sí regular amb una llei a l'Assemblea Nacional.