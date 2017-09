Troben 15 milions en maletes a la casa d'un exministre al Brasil

La policia brasilera va xifrar en 15 milions d'euros els diners trobats en unes maletes en un apartament que era usat per l'exministre de la Secretaria del Govern Geddel Vieira Lima. Es tracta de la major quantitat de diners en efectiu trobada per la Policia Federal, que va necessitar catorze hores i set màquines de comptar bitllets per poder saber el total. L'apartament, situat en un barri noble de Salvador pertany a un amic de Vieira Lima, que el va cedir a l'exministre perquè guardés algunes pertinences del seu pare, que ja ha mort.