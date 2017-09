Troben productes per fabricar explosius en una operació antiterrorista a París

Les autoritats franceses van trobar productes susceptibles de ser utilitzats per fabricar explosius en un apartament a Villejuif, al sud de París, en una operació antiterrorista en què van ser detingudes dues persones. La troballa va provocar l'obertura d'una investigació a càrrec de la Fiscalia antiterrorista de París «per associació de malfactors terroristes i possessió, transport i fabricació de substàncies explosives» amb fins terroristes, van assegurar fonts de la policia.

La policia va intervenir a causa de la trucada d'un home que treballava a l'immoble per avisar que hi havia productes sospitosos dins d'un apartament. Entre les substàncies detectades hi havia bombones de gas i un fil elèctric, així com també es va trobar acetona i aigua oxigenada. Els dos arrestats, la identitat dels quals no va ser divulgada, no estaven fitxats.

El ministre d'Interior de França, Gerard Collomb, va celebrar el «compromís ciutadà» mostrat per l'empleat que va trucar a les autoritats i va permetre que les forces de l'ordre descobrissin els productes susceptibles de convertir-se en explosius.

La Fiscalia ha encarregat la investigació a la secció antiterrorista de la brigada criminal parisenca i la direcció general de la seguretat interior (els serveis secrets francesos).

França, que segueix en estat d'emergència i que ha viscut en els últims mesos atacs gihadistes contra les forces de seguretat, va patir el 2015 i 2016 una onada d'atemptats que va deixar 239 morts en atacs com els de París el 13 de novembre de 2015, el del passeig marítim de Niça el 14 de juliol de 2016 o el del setmanari Charlie Hebdo al gener de 2015.

En un altre ordre de coses, la Fiscalia va demanar una pena de 18 mesos de presó per a una mare jutjada a París per finançament del terrorisme, en haver enviat diners al seu fill, que els va utilitzar per viatjar i va acabar integrant-se en un grup gihadista a Síria, on va morir l'any passat. El fiscal va sol·licitar també que Nathalie Haddadi sigui detinguda des del pronunciament de la sentència, previst per al dia 28.