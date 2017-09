Trump: «La resposta militar no és la primera opció respecte a Corea del Nord»

El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar, després de parlar amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, que la resposta militar davant les creixents amenaces de Corea del Nord no és la seva «primera opció», encara que va deixar la porta oberta a aquesta possibilitat. «No tolerarem el que està passant a Corea del Nord», va assenyalar Trump, tot afegint que la seva conversa amb Xi sobre la situació a Corea del Nord va ser «molt, molt franca».

«Crec que el president Xi està d'acord amb mi al cent per cent. Tampoc vol veure el que està passant a Corea del Nord», va assenyalar Trump. Al mandatari xinès «li agradaria fer alguna cosa» sobre aquesta qüestió, «veurem si pot o no fer-ho».

El president xinès va instar Trump a resoldre la crisi nord-coreana per la via pacífica. Xi va emfatitzar que el «diàleg al costat d'un ampli conjunt de mesures» és la millor opció per trobar una solució a llarg termini per al conflicte.

Per altra banda, la Xina va detectar un lleuger increment de la radioactivitat en el punt de la seva frontera amb Corea del Nord més proper al possible lloc de l'últim assaig nuclear de Pyongyang, encara que no es va determinar que l'augment es degui a aquesta prova.

Així, els nivells de radioactivitat al districte de Txangbai (província de Jilin) van passar de 104,9 nanograys de mitjana abans de l'assaig del passat diumenge als 108,5 de dimarts, i ahir van arribar a un pic de 112,5.