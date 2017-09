Corea del Sud completa el desplegament del seu sistema antimíssils

Corea del Sud va completar el desplegament del sistema antimíssils Thaad al seu territori amb la instal·lació de quatre interceptors de projectils addicionals amb els quals Seül busca millorar la seva defensa en cas d'un atac de Corea del Nord. La instal·lació és provisional i es prendrà una decisió sobre el seu desplegament permanent quan es realitzin els estudis d'impacte mediambiental pertinents, que ja van portar el Govern del president Moon Jae-in a paralitzar el juny passat l'emplaçament dels quatre dispositius.

El primer ministre sud-coreà, Lee Nak-yon, va admetre que el desplegament de l'escut ha estat una decisió «difícil», però «inevitable per protegir la població en resposta a la sofisticació del programa nuclear i de míssils nord-coreà».

Per altra banda, Japó i Corea del Sud van fer front comú per exigir noves i severes sancions contra el règim de Pyongyang, davant la negativa del president rus, Vladímir Putin, que insisteix que arraconar Corea del Nord no ajuda a rebaixar les tensions a la península. El primer ministre japonès, Shinzo Abe, i el president sud-coreà, Moon Jae-in, van exposar la seva postura en públic durant la sessió plenària del III Fòrum Econòmic d'Orient que se celebra al port rus de Vladivostok, en què també va intervenir el cap del Kremlin. «Corea del Nord desafia tota la comunitat internacional i es converteix en una font d'amenaça que demana una reacció urgent», va explicar Abe.