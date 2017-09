Feijóo acusa la Fundació Franco de buscar diners amb les seves provocacions

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar que «determinats plantejaments i determinades persones de la Fundació Franco són provocacions impròpies d'una democràcia» i va suggerir que «potser busquen algun interès». «Nosaltres ja portem molt de temps observant determinats plantejaments i potser busquen algun interès. Per descomptat, en cap cas aconseguiran diners ni que s'incompleixin les lleis», va afirmar després de la reunió setmanal de l'Executiu autonòmic.

La Fundació Franco va anunciar el mes passat que aprofitaria la seva gestió de les visites al Pazo de Meirás per mostrar «la grandesa» del dictador. L'immoble, declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) per la Xunta, és utilitzat pels hereus de Franco per passar les seves vacances. La declaració del Pazo com a BIC, però, obliga a l'obertura per a visites al públic quatre vegades al mes. Aquestes visites són gestionades per la Fundació Franco, que és acusada de no facilitar el compliment de la normativa. Per aquest motiu, la Xunta ha obert un expedient sancionador, de propera resolució, i Núñez Feijóo va advertir que en una democràcia tots han de complir les normes, inclosa la família Franco.