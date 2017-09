Almenys quinze morts per un terratrèmol al sud de Mèxic

Un potent terratrèmol de magnitud 8,2 en l'escala de Richter va sacsejar aquesta nit de dijous el sud i el centre de Mèxic, deixant fins al moment quinze morts i danys materials. El sisme, el de major magnitud des del 1932, va tenir lloc cap a mitjanit amb epicentre a 133 quilòmetres al sud-oest de Pijijiapan, a la costa del Pacífic de l'estat de Chiapas (sud-est)).



Tres de les persones mortes van perdre la vida a San Cristóbal de las Casas, a Chiapas, en esfondrar-se un habitatge. També s'ha fet públic que dos menors van perdre la vida a l'estat de Tabasco. Les autoritats no descarten que la xifra de morts pugui augmentar en les pròximes hores.



Entre els danys materials s'ha informat de la caiguda d'un hotel a la localitat de Matías Romero, a Oaxaca, que ha causar ferits, així com danys en habitatges i infraestructures en altres estats.





No manches que feo estuvo el #temblor en la ciudad de México, deseo que todos estén bien. pic.twitter.com/SGWCkwZHh4 — CARLOS RODRIGUEZ (@carlosdrgz) 8 de septiembre de 2017



El president de Mèxic,, ha indicat que aquest sisme té una magnitud similar a un altre registrat en 1932 i que ha estat major que al del 1985, que essent d'8,1 en l'escala de Richter, va causar milers de morts i desapareguts a la Ciutat de Mèxic, on aquest 2017 el terratrèmol també s'ha sentit amb força.El tremolor ha impactat en almenys una desena d'estats del sud i del centre de Mèxic, per la qual cosa fins a 50 milions de persones -gairebé la meitat de la població del país- va poder sentir-lo., el president ha decretat l'estat d'emergència. S'han suspès les classes d'aquest divendres a la capital del país, l'Estat de Mèxic, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Pobla i Tabasco, per revisar la infraestructura de les escoles.Guatemala també ha resultat afectada pel terratrèmol i les autoritats del país parlen ja de diversos ferits i cases caigudes en el departament sud-occidental de Sant Marc, fronterer amb Mèxic.El Centre d'Alerta de Tsunamis del Pacífic (PTWC) ha activat un avís per a Mèxic, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamà, Hondures i Equador. El Govern del Salvador va advertir d'una amenaça de tsunami i va activar les comunicacions per a evacuació immediata en cas necessari.