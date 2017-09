Trump Jr no va treure profit de la polèmica reunió

Donald Trump Jr, fill gran del president dels EUA, Donald Trump, va declarar al Senat que la reunió mantinguda al juny de 2016 amb una lletrada russa vinculada al Kremlin, per la qual afronta una investigació per part del Comitè Judicial de la Cambra Alta, no li va aportar «informació rellevant». «Tal com comprovaria més tard, el meu escepticisme estava més que justificat. La trobada no va aportar cap informació rellevant i es va convertir en quelcom que clarament no era el que m'havien comentat», va assenyalar Trump Jr en una declaració llegida en una compareixença a porta tancada davant funcionaris de l'esmentat Comitè, segons va assenyalar The New York Times.