La UE demana a Londres «responsabilitat» amb Irlanda

La Unió Europea (UE) va atribuir al Regne Unit la «responsabilitat» de proposar solucions per fer front a les conseqüències a Irlanda del Brexit en àmbits com el procés de pau i l'Acord de Divendres Sant o en l'àrea comuna de viatge i la frontera entre Irlanda del Nord i el seu veí del sud. En un document de posició, Brussel·les va destacar que, davant la sortida de la UE, és responsabilitat britànica assegurar que les seves propostes per a Irlanda tinguin en compte i protegeixin el context i els marcs polítics, econòmics, de seguretat, socials i agrícoles «molt específics i entrellaçats» a l'illa.

De fet, l'escrit no planteja cap mesura concreta, però destaca que les solucions «hauran de respectar el correcte funcionament del mercat interior i de la unió duanera, així com la integritat i l'eficàcia de l'ordenament jurídic de la UE».

El negociador en cap de la Comissió Europea per al Brexit, Michel Barnier, no va dubtar a manifestar la seva preocupació per les propostes del Regne Unit per a l'illa d'Irlanda després de la sortida britànica del bloc comunitari. «La solució per a la qüestió de la frontera ha de ser única. No pot configurar prèviament la futura relació entre la Unió Europea i el Regne Unit. Exigirà a les dues parts ser flexibles i creatives. El que veig en els documents del Regne Unit sobre Irlanda i Irlanda del Nord em preocupa», va afirmar Barnier, que va instar evitar el retorn a una frontera «dura».

Paral·lelamenr, el Parlament britànic va començar a debatre la llei que posarà fi a la preeminència de les lleis de la Unió Europea (UE) sobre la legislació nacional del Regne Unit una vegada el país abandoni de forma efectiva el bloc comunitari. La coneguda com a Llei de la Gran Derogació anul·larà l'Acta de Comunitats Europees de 1972 i traslladarà a la vegada l'actual cos legal de la UE al complet a la legislació britànica.