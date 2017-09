Cuba decreta l´alarma a tres quartes parts del territori per l´arribada de l´huracà «Irma»

Una torre d´electricitat caiguda per l´efecte del vent a Puerto Plata, República Dominicana.

Cuba va ampliar la fase d'alarma a unes tres quartes parts del seu territori -onze de les seves setze províncies- davant l'imminent impacte de l'huracà Irma, que, rebaixat a categoria 4, travessarà la cornisa nord de l'illa d'est a oest. L'Estat Major de la Defensa Civil va elevar de fase d'alerta a fase d'alarma la situació a les províncies centrals de Villa Clara, Sancti Spíritus i Cienfuegos i l'occidental de Matanzas. Aquestes quatre províncies se sumen a totes les regions de la meitat oriental del país, des de Ciego de Ávila fins a Guantánamo, que dijous ja van ser declarades en estat d'alarma.

L'huracà Irma va provocar de matinada inundacions a l'extrem oriental de Cuba, especialment a la localitat de Baracoa, que l'any passat ja va resultar molt afectada per l'huracà Matthew. Segons la Defensa Civil cubana, Irma segueix sent un sistema de «gran intensitat» amb vents màxims sostinguts de 250 quilòmetres per hora, límit superior d'un huracà categoria 4 a l'escala Saffir-Simpson.

Paral·lelament, República Dominicana es va salvar de l'huracà, que en desviar-se cap al nord-oest al seu pas per la costa atlàntica del país va causar menys danys dels previstos i no va provocar víctimes. No obstant això, les autoritats mantenen la vigilància en algunes zones davant la possibilitat que es produeixin inundacions.

Després del pas del cicló, que va continuar el seu debilitament rumb a Cuba i Florida (EUA), República Dominicana va recuperar la normalitat després d'haver quedat dijous pràcticament paralitzada. L'huracà Irma va afectar el país menys del que s'esperava, ja que va passar a entre uns 75 i 150 quilòmetres de la costa nord, mentre que els vents màxims que es van registrar van ser de 112 quilòmetres per hora a Samaná.

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va demanar als ciutadans que evitin Irma, un huracà «de proporcions èpiques» i «potser més gran» vist mai al país. ·»Estiguin fora de perill i surtin del seu camí, si és possible. El Govern federal està preparat!», va tuitejar Trump.

«La nostra increïble Guàrdia Costanera va salvar més de 15.000 vides la setmana passada amb l'huracà Harvey. Irma podria ser fins i tot pitjor. Estimem la nostra Guàrdia Costanera!», va afegir en un altre missatge a aquesta xarxa social.