Un fort terratrèmol de 8,2 graus a l'escala Richter causa almenys 60 morts a Mèxic

Un fort terratrèmol registrat a la nit de dijous a Mèxic, de magnitud 8,2 a l'escala Richter, va causar almenys 60 morts al sud del país -45 a l'estat d'Oaxaca, 12 a Chiapas i 3 a Tabasco-. El governador de l'estat d'Oaxaca, Alejandro Murat, va detallar que hi ha nombrosos ferits, encara que a nivell d'infraestructures els danys semblen no ser excessius, segons les avaluacions realitzades fins al moment. Només a Juchitán de Zaragoza, a l'Istme de Tehuantepec (a Oaxaca), va caure una part del palau municipal i hi ha danys a molts habitatges, que van ocasionar la mort de 17 persones.

Per la seva banda, el secretari de Protecció Civil del Govern de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, va elevar de tres a set les víctimes a Chiapas. «Lamentablement tenim el registre de set persones mortes. Tres van perdre la vida al municipi de San Cristóbal de las Casas, dos a Villaflores, una més a Pijijiapan i una més a Jiquipilas», va explicar. A més, tres persones més, menors d'edat, van morir en el meridional estat de Tabasco.

Pel que fa als ferits, el coordinador de Protecció Civil, Luis Felipe Puente, va assenyalar que la Secretaria de Salut encara està realitzant un recompte als hospitals de les persones que van ingressar per ferides causades pel sisme. Va afegir que la Secretaria de Comunicacions i Transports va informar d'esllavissades en algunes carreteres i «petits danys», tot i que diversos sistemes de transport del país, així com tot tipus d'infraestructures públiques i les escoles d'onze estats van haver de ser tancades per ser sotmeses a una revisió.

«La xarxa de carreteres federal opera a tot el país. Els estats de Chiapas, Oaxaca i Tabasco registren alguns danys sense afectar la connectivitat», va explicar el secretari de Comunicacions i Transports de Mèxic, Gerardo Ruiz Esparza.

Prèviament, en un missatge als mitjans des del Centre Nacional de Prevenció de Desastres, el president de Mèxic, Enrique Peña Nieto, va assenyalar que el sisme va tenir una magnitud similar a un registrat el 1932 i va ser més gran que el de 1985, de 8,1 i que va deixar milers de morts i desapareguts a Ciutat de Mèxic.

El mandatari va demanar no abaixar la guàrdia perquè es poden produir fortes rèpliques, encara que menors. A l'hora de tancar aquesta edició, després del terratrèmol s'havien produït 266 rèpliques, la major d'elles de 6,1 graus a l'escala de Richter.



Molts estats afectats

El terratrèmol va afectar almenys una desena d'estats del sud i centre de Mèxic, fet pel qual fins a 50 milions de persones -gairebé la meitat de la població del país- va poder notar-lo, va assegurar Peña Nieto.

Arran d'aquest succés, Protecció Civil va aprofitar per fer una crida a la participació en el simulacre que està previst que tingui lloc a tot el país el proper 19 de setembre, coincidint amb l'aniversari del devastador sisme que es va produir l'any 1985.

Tot i que el terratrèmol no va impactar en els monuments de la Ciutat de Mèxic, a les xarxes socials es va fer viral un vídeo en què es veu com l'Àngel de la Independència -que amb la seva figura, columna i escalinates suma uns 95 metres- es balanceja pel tremolor.