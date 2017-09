Un incendi obliga a desallotjar mig miler de persones a Huelva

L'incendi forestal que es va declarar divendres a La Granada de Riotinto (Huelva) va provocar el desallotjament de més de mig miler de persones i continua actiu, de manera que es va instal·lar un segon lloc de comandament avançat a El Castillo de las Guardas (Sevilla). L'alcalde de la localitat sevillana, Gonzalo Domínguez, va assegurar que a la localitat segueixen desallotjades les pedanies de La Aulaga, El Peralejo, El Peramigo, Les Cortecillas, Minas del Castillo, Fuentepinar i Vistahermosa, mentre que ni les flames ni el fum afecten el nucli urbà principal de la localitat. La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va dir que «tot apunta» que l'incendi és intencionat i va confiar que «tot el pes de la llei caigui sobre el culpable».

Els desallotjaments que s'han anat efectuant des de la nit de divendres afecten també les finques Juan Esteban i Las Almuñas a La Granada, així com la zona de Puerto Alto Camino Jarama de Zufre, localitat de Huelva a la qual també afecten les flames.

El conseller de Medi Ambient, José Fiscal, va informar a través del compte de Twitter de la Conselleria que el foc està sent atacat pel seu flanc sud, en previsió d'un canvi de vent que podria provocar la propagació de les flames. El dispositiu desplaçat a la zona treballa contra la complicació de l'orografia del terreny, el vent i l'estrès hídric que ha patit la zona, que fa que hi hagi molt pastura seca i fàcil de cremar. Per això, als quatre avions i dos helicòpters derivats a la zona al matí es van sumar quatre avions, dos helicòpters i tres avions amfibis a la tarda.

A terra van treballar 120 bombers forestals, 10 autobombes, un nodrissa, quatre buldozzer, una unitat mòbil de meteorologia i transmissions, una unitat d'anàlisi i seguiment d'incendis forestals, una unitat mèdica, una unitat mòbil del Ministeri de Medi Ambient, dos agents de medi ambient, tres tècnics d'operacions i un tècnic en extinció.