Maduro, disposat a convertir-se en un dictador per aconseguir la pau econòmica

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va assegurar que està disposat a convertir-se en «un dictador» per garantir els preus al poble i arribar a «la pau econòmica» si no aconsegueix fer-ho per les bones, així com va advertir que no parla «per parlar». «Plogui, troni o llampegui nosaltres aconseguirem la pau econòmica, la prosperitat i l'estabilitat dels preus. Ho vull fer per les bones, però si he de fer-ho per les males i convertir-me en un dictador per garantir-li els preus al poble ho faré», va afirmar el mandatari.

El cap d'Estat va afegir que l'estabilitat dels preus dels productes ha de ser un «objectiu nacional» al qual s'uneixin els productors i els distribuïdors. Maduro va expressar el seu desig que el procés per aconseguir la prosperitat econòmica sigui natural i va insistir a criticar el caos i l'especulació irregular dels preus, en destacar que «Veneçuela necessita arribar a l'estabilitat».

Per altra banda, una desena de partits de l'aliança Mesa de la Unitat Democràtica (MUD), que agrupa les formacions de l'oposició a Veneçuela, triarà avui en primàries els seus candidats unitaris en dinou dels vint-i-tres estats del país per als comicis a governadors regionals del proper mes d'octubre.