Ordenen a 5,6 milions de persones que marxin de casa per l´arribada d´«Irma» a Florida

L'huracà Irma, que es preveu que produeixi una gran devastació al sud-est dels Estats Units, va provocar l'emissió d'una ordre d'evacuació per a 5,6 milions de persones a Florida. «No aquesta nit, no d'aquí a una hora, marxeu ara», va assenyalar el governador de l'estat, Rick Scott, des de la capital, Tallahassee, respecte a la urgència que les persones que han rebut una ordre d'evacuació abandonin les seves residències i vagin als refugis habilitats a tot l'estat.

Scott va ordenar el tancament fins a demà de totes les escoles i universitats estatals perquè puguin estar disponibles com a refugis davant els primers efectes d' Irma, l'ull del qual arribarà al sud de Florida avui al matí. Així i tot, molts dels refugis al comtat de Miami-Dade i la veïna Broward van tancar les portes després d'haver arribat al màxim de la seva capacitat. Només al comtat de Miami-Dade s'ha emès una ordre d'evacuació per a 650.000 persones, la major fins a la data.

Entre dijous i divendres, les carreteres estatals amb direcció nord van registrar embussos considerables, en el que és ja un èxode sense precedents de residents i de turistes que visitaven el sud de Florida. Per la seva banda, la Florida Power & Light Company (FPL), una de les principals proveïdores d'electricitat a l'estat, va anticipar que almenys 4,1 milions de clients perdran energia com a resultat de l'impacte de l'huracà Irma, que s'acosta a Florida. Irma es va degradar a categoria 3 després de tocar terra divendres a la nit a la costa nord de Cuba, però s'enfortirà de nou en el seu camí cap a Florida.

La regió central de Cuba va despertar amb onades gegants, vents huracanats i fortes pluges causades pel ferotge cicló, que va assotar intensament ciutats patrimoni nacional com Remedios o Caibarién, una de les comunitats més afectades per la seva ubicació a la costa. Les zones baixes d'aquesta localitat van quedar totalment negades a causa de les inundacions costaneres i els carrers, desolats i buits, estaven obstruïts per enderrocs i arbres ensorrats per vents que van arribar als 250 quilòmetres per hora a causa de la proximitat de l'ull d' Irma.

Els carrers més propers a la costa, gairebé la meitat de Caibarién, van desaparèixer, devorats pel mar, tot i que la magnitud dels danys no es poden valorar fins que no baixi la marea. També declarada Patrimoni Nacional de Cuba, a la veïna Remedios, a uns set quilòmetres de Caibarién cap a l'interior, el panorama era semblant, sense llum elèctrica des de divendres a la nit.

Paral·lelament, l'huracà José, de categoria 4, segueix el seu avanç pel Carib a 20 quilòmetres per hora pel mateix camí que va traçar Irma, encara que es preveu que el seu progressiu debilitament continuï durant els propers dies. El seu avanç va permetre que s'anul·lessin les alertes a Santo Tomás, Saint John i les Illes Verges Nord-americanes i britàniques, de manera que de moment només es mantenen sota amenaça territoris com San Martín, San Bartolomé, Barbuda, Antigua, Saba i San Eustaquio.

S'espera que José segueixi avançant cap al nord-oest en els propers dos dies, de manera que l'ull de l'huracà passarà just al nord de les illes de Sotavento, amb els seus vents d'huracà de categoria 4 a l'escala de Saffir-Simpson.

Per part seva, el cicló Katia es va dissipar terra endins a l'est de Mèxic com a depressió tropical, però encara pot provocar perilloses pluges. Les restes de la tempesta es trobaven a l'hora de tancar aquesta edició a 245 quilòmetres al sud de Tampico i a 200 quilòmetres a l'oest-nord-oest de Veracruz, on dues persones van resultar mortes.