El terratrèmol de Mèxic ha deixat algunes ciutats totalment destruïdes

Un silenci espès, com una barreja de dol, trauma i incertesa, s'ha apoderat de Juchitán de Zaragoza, el municipi mexicà més impactat pel potent terratrèmol que va sacsejar el sud i centre del país la nit del dijous. «És molt trist pel succés i és potser l'esdeveniment més catastròfic que ha tingut Juchitán. La ciutat està destruïda i per qualsevol lloc a on anem hi ha l'amic o el veí que va perdre la seva llar. És molt trist saber que a on vagis, Juchitán està en ruïnes», va explicar Edgar Mario.

Ell era un dels curiosos reunits al voltant dels efectius de la Marina, l'Exèrcit, Protecció Civil i bombers voluntaris que treballen en la recerca de víctimes i remoció de runes del Palau Municipal. Aquest edifici, en un altre temps insigne en aquesta ciutat de l'Istme de Tehuantepec, al sud de l'estat d'Oaxaca, és avui un trist símbol del greu impacte que ha tingut en aquest humil municipi el sisme de 8,2 graus Richter.

Segons el recompte oficial, en aquest municipi hi ha 36 morts, la majoria encara sota les runes, 7.000 habitatges afectats i milers de persones damnificades dormint a la intempèrie. Potser per això, la gent s'amuntegava amb una solemnitat poc habitual, sense dir res, davant del Palau Municipal, i seguia amb interès tota acció de les autoritats.

El silenci i la inquietud es respira en aquesta localitat d'uns cent mil habitants i que va registrar 36 dels 61 morts per aquest fort terratrèmol, que s'ha convertit en l'epicentre de la tragèdia pel nombre de víctimes mortals.

Més de 250 ferits i 159 municipis en emergència va deixar el terratrèmol, el de més magnitud patit per Mèxic des de 1932. Diversos municipis del sud de Mèxic es van despertar entre runes, edificis danyats i sense energia elèctrica.

Més de 4.700 afectats, entre ells quatre ferits, és el balanç a Guatemala del sisme. La Coordinadora Nacional per a la Reducció de Desastres de Guatemala va explicar que d'ells 90 han estat evacuats per trobar-se en risc la seva integritat.