Commoció per la mort de la jove triatleta a l´Angliru

L'entorn de la triatleta porriñesa Maria Ferreira està "trencat de dolor". L'esportista, de 29 anys, va morir dissabte quan una fallada dels frens li va provocar una fatal caiguda quan baixava l'Angliru, on s'havia desplaçat amb la seva parella per presenciar la penúltima etapa de la Volta Espanya. Amant de l'esport, la gran passió del seu dia a dia, Ferreira deixa un buit molt difícil d'omplir.

"És una fatalitat perquè estava en un dels millors moments de la seva vida", es lamenta el regidor d'Esports del Concello d'O Porriño, Manuel Carrera, que coneixia bé a l'esportista, que havia estat companya de pupitre de la seva pròpia filla. "Va morir fent el que ella volia", va afegir l'edil encara commocionat.

El funeral de la triatleta es celebará avui a l'Església Parroquial de Santa Maria d'O Porriño, a on serà conduïda, a les 17.30 hores, des del Tanatori Louriñamemorial. A continuació, rebrà sepultura al cementiri parroquial de Sant Esteve de Budiño.

Els seus companys de treball en el Col·legi Sant Tomás d'O Porriño, on exercia actualment al cicle d'Infantil, la recorden com una persona "seriosa a la feina, però alegre i que tractava de transmetre aquesta alegria als seus alumnes". Ferreira tornava al centre escolar després d'una primera etapa al col·legi per a una substitució. Tot el seu entorn coneixia la seva passió per l'esport. "Entrenava diàriament i competia tots els caps de setmana", afegeix un company de treball. En el seu entorn laboral la recorden com una "excel·lent persona".

Al Club Atletisme Porriño, club a la secció de triatló del qual pertany des de fa un parell d'anys, no hi ha consol. Des de la directiva als entrenadors, tots lamenten tan fatal pèrdua. "De Maria només es poden dir coses bones, sempre amb un somriure i disposada a donar un cop de mà", apunten trencats de dolor.

Molts esportistes de la zona van voler recordar-la ahir. A la carrera 10 Kms Xornadas Marisqueiras es va guardar un minut de silenci en la seva memòria, mentre que a les xarxes socials van ser molts els missatges en el seu record, com el de l'exciclista Óscar Pereiro, present dissabte a l'Angliru, on la porriñesa va perdre la vida.