Un fort temporal causa almenys 6 morts al centre i nord-oest d´Itàlia

Almenys sis persones van morir com a conseqüència del temporal queva afectar al nord-oest i el centre d'Itàlia, especialment a les regions de Ligúria i de la Toscana, tal com va informar el cos de bombers.

La zona més afectada i on es van trobar inicialment els cadàvers de cinc persones és la de la ciutat portuària de Livorno i la veïna localitat de Montenero, a la costa toscana, on el temporal va arribar després d'afectar Ligúria, on havia estat declarada l'alerta vermella.

Posteriorment es va conèixer la defunció d'una altra persona que circulava en un vehicle que va patir un greu accident com a conseqüència de l'intens aiguat. A la zona on van morir les sis persones s'han constatat inundacions i despreniments com a conseqüència de les fortes pluges, que des de primera hora del matí d'ahir es van estendre cap al sud i afecten ja a la regió del Laci i a la seva capital, Roma.



Situació de caos

«La situació és molt problemàtica i crítica, espero que no sigui un desastre», va declarar als mitjans locals l'alcalde de Livorno, Filippo Nogarin.

Els bombers van precisar que havien intervingut en 160 situacions d'inundacions, caiguda d'arbres i rescat de persones en automòbils a les ciutats de Pisa i Livorno fins a primera hora del matí de diumenge. Amb l'arribada del temporal a Roma la capital va registrar inundacions a zones perifèriques i va obligar també a suspendre la circulació en part de les línies A i B de la xarxa del metro, segons va informar Atac, l'entitat gestora del transport romà, a la xarxa social Twitter.

A més, les pluges torrencials van afectar el servei ferroviari de l'entorn de Roma, com per exemple el que enllaça la capital amb l'aeroport de Fiumicino, així com dels ferris cap a i des de les illes de Ventotene i Ponza, davant del litoral del Laci.