El greu problema del matrimoni infantil als EUA

Unchained at last.

Dones que van ser obligades a casar-se joves. Unchained at last.

Són víctimes dels adults que les envolten. El seu destí està lligat a les males decisions preses pels seus pares i probablement, en un futur proper, pels seus marits. Cada any, el món acull milers de casaments de nenes menors d'edat. Només als Estats Units més de 167.000 joves de 17 anys o menys van contreure matrimoni a 38 estats entre 2000 i 2010 segons dades de l'organització Unchained at Last, encarregada d'ajudar les dones a resistir o escapar del matrimoni forçat als Estats Units

Perquè encara que la majoria de països estableix l'edat mínima a 18 anys, Estats Units encara manté la permissió de matrimonis en menors. Tan sols a Alaska, Louisiana i Carolina del Nord, fins a 12 nenes van contreure matrimoni en aquest període de temps. Tota una oportunitat en certs àmbits concrets que permeten que homes adults puguin abusar de menors amb total impunitat.

A Esther la van obligar a casar-se quan només tenia 17 anys. Ella vivia a Nova York amb els seus pares i per la pobresa de la seva família i els costums de la seva religió no va tenir més opcions, encara que ni tan sols havia tingut temps en la seva vida de pensar en el matrimoni com a tal. "Venia d'una família pobra, en una comunitat insular 'Hassídica' (jueus ortodoxos) on el matrimoni de tot el món es fixa quan estàs en una edat jove", explica en un testimoni recollit per la pròpia web de l'organització.

Per acabar amb els problemes financers, algú de l'entorn va proposar a la família concertar un matrimoni per a la seva filla. "Era molt petita", recorda la jove, que també parla del moment en què va fer cara al seu marit. "Ens vam reunir durant mitja hora i ell es va asseure allà amb la seva camisa botonada fins al nas (...) Després, el meu pare va entrar a l'habitació i va dir: 'Llavors això és un Mazel tov?'. Jo vaig contestar que no sabia. I llavors el pare del noi va entrar i va dir: 'Mazel tov' ".

Va ser el tret de sortida per a un festeig de 4 mesos i una unió que va portar a la jove Esther a convertir-se en una dona violada durant anys, tant pel seu marit com per grups d'homes. "El meu marit m'amenaçava amb treure'm als meus fills i tirar-me al carrer", concreta.

I encara que aquests fets semblin més propis d'altres zones del món, la veritat és que les xifres comencen a ser alarmants als Estats Units. A tot el país, entre els anys 2000 i 2010, hi va haver gairebé 250.000 matrimonis arreglats amb nens. La gran majoria d'aquestes unions van ser de nenes amb homes adults. El 2014, almenys 57.800 nord-americans en edats entre 15 i 17 anys estaven casats. Arkansas, Idaho i Kentucky són els estats on més unions entre nenes menors i adults es produeixen.



Matrimonis de menors als Estats Units

Pitjor sort que Esther va tenir la Sherry Johnson, una altra de les noies que dóna el seu testimoni. Amb només 11 anys va ser obligada a casar-se amb un home de 20 que pertanyia a la seva església i que ja l'havia violat. El matrimoni es va arreglar després d'un acord de la seva família i la comunitat religiosa per evitar que les autoritats investiguessin el cas.

L'únic estat en què s'havia aconseguit aprovar una llei que prohibia el matrimoni amb menors de 18 anys era New Jersey, però el governador republicà Chris Christie la va bloquejar.

Així, cada any 15 milions de nenes són obligades a casar-se abans dels 18 anys a tot el món, segons un informe de Save the Children. Moltes d'elles, per arranjaments econòmics de famílies que viuen en pobresa.