El pas de l'huracà «Irma» per Florida deixa almenys 3 morts i 800.000 cases sense llum

L'huracà Irma va causar les tres primeres víctimes mortals a Florida, estat que va rebre de matinada l'impacte de l'ull del cicló als Cayos, l'extrem sud dels EUA. Un home va perdre la vida dissabte després que la camioneta que conduïa patís un accident al comtat de Monroe, on es troben els Cayos, després de perdre el control del vehicle a causa d'un cop de vent. La camioneta traslladava un generador quan es va sortir de la carretera i va xocar de manera lateral contra un arbre en una zona molt afectada per l'huracà, que mantenia vents màxims sostinguts de 215 quilòmetres per hora, amb ratxes superiors.

L'agutzil del comtat de Monroe, Rick Ramsay, va explicar que van haver d'esperar a que baixés la intensitat del vent per poder recuperar el cadàver. «No volíem deixar el cos d'aquest home allà fora i ho hem fet quan hem vist una calma en la tempesta que ens permetia sortir i recuperar-lo de manera segura», va dir Ramsay.

Dues persones més van morir en un accident al comtat de Hardee, a l'interior de Florida, a causa de les fortes pluges provocades per Irma. La Patrulla de Carreteres de Florida va indicar que es va tractar d'un xoc frontal quan les condicions meteorològiques començaven a deteriorar-se a causa del huracà, tot i que encara cal investigar els fets.

Les autoritats de Florida i el president dels EUA, Donald Trump, van alertar la població de la necessitat de buscar refugi i abandonar les zones d'evacuació obligatòria. El governador de l'Estat, Rick Scott, va emetre una ordre d'evacuació obligatòria de 6,3 milions de persones Per aquest motiu, l'agència estatal va insistir en la necessitat que les persones evitin conduir sota aquestes condicions si no és estrictament necessari. Fins a l'arribada als EUA, Irma havia deixat almenys 25 morts i quantiosos danys materials al seu pas pel Carib.

La trajectòria estimada d' Irma indica que el cicló pot tocar terra a les rodalies de ciutats de la costa oest de l'estat com Fort Myers i Naples, de la qual es troba a 180 quilòmetres al sud.

Després de tocar terra a Cuba, l'huracà va perdre força, però va recuperar part d'ella en sortir de nou a aigües de l'Estret de Florida, encara que els meteoròlegs del NHC vaticinen un progressiu debilitament mentre es dirigeixi cap al nord, sense deixar de ser un poderós huracà. Els experts anticipen a més que el cicló registrarà un augment de la seva velocitat abans de endinsar-se al sud-oest de Geòrgia a la tarda de demà.

La força dels vents i les copioses pluges que genera el cicló van començar a fer estralls a Miami, on molts carrers estaven negats i desenes d'arbres van caure. Al costat dels vents, els perills radiquen en les fortes precipitacions, que podrien deixar acumulacions d'aigua de fins a 635 mil·límetres als Cayos i de fins 508 al sud de la península.

El poderós huracà va deixar sense subministrament elèctric més de 800.000 cases i oficines a l'estat, el que equival al 8% del total. El comtat més afectat va ser Monroe, on s'ubiquen els Cayos i una part de la costa del sud-oest, on el 76% no comptava amb subministrament elèctric. Paral·lelament, el president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar la situació de «gran desastre» a Puerto Rico i va ordenar ajuda federal per a la recuperació de l'illa.