Assassinen a trets una treballadora espanyola de la Creu Roja a l´Afganistan

Enebral, treballant com a fisioterapeuta per al CICR.

Un home armat va assassinar a trets una espanyola treballadora del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) en un centre mèdic del nord de l'Afganistan, poques setmanes després que l'organització reprengués parcialment les seves operacions al país després d'haver patit un altre atac al febrer. La víctima, Lorena Enebral, que treballava com a fisioterapeuta en un centre del CICR a la ciutat de Mazar-e-Sharif, capital de la província de Balkh i considerada una de les més segures del país, va ser assassinada al seu lloc de treball.

«Una de les nostres treballadores va ser tirotejada al centre ortopèdic del CICR a Mazar-e-Sharif. La nostra companya va ser traslladada al campament de Marmal, però va morir a causa de les seves ferides tot i els esforços dels metges», va explicar el portaveu del comitè a l'Afganistan, Ahmad Ramin.

Lorena, de 38 anys, ajudava «nens, dones i homes que havien perdut cames o braços i amb moltes altres formes de discapacitat a aprendre com tornar a caminar o alimentar-se a si mateixos», va indicar el CICR en un comunicat.

L'atacant, identificat com a Muhammad Naseem, de 22 anys, havia amagat l'arma a la seva cadira de rodes per entrar al centre mèdic, del qual era pacient des de petit. El centre està especialitzat en la distribució d'extremitats ortopèdiques per a persones discapacitades.

Segons va explicar el cap de Seguretat de la Policia de Balkh, Abdul Razaq Yaqubi, el jove procedia de la propera província de Baghlan, feia almenys 19 anys que era pacient de la clínica i va arribar acompanyat d'una altra persona, també en cadira de rodes.

«Va disparar a la treballadora espanyola una única bala i l'atacant va ser detingut immediatament pels guàrdies de seguretat del centre, abans que pogués disparar una segona bala o fer mal a algú més», va afirmar. El centre estava protegit per guàrdies de seguretat privats i no per les forces afganeses. El CICR va comentar que sembla haver-se tractat d'un «succés aïllat», si bé les circumstàncies que van envoltar l'atac estan de moment «poc clares».