L´Audiència Nacional imputa un banc xinès per blanqueig

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha decidit iniciar un procediment contra el banc xinès ICBC com a persona jurídica per un delicte continuat de blanqueig de capitals, pel qual ja investigava set directius de l'entitat a Espanya. En un acte datat el 6 de setembre, el titular del jutjat central número 2 explica que l'entitat va tenir un coneixement puntual sobre la forma que operava ICBC Espanya, com «banc de blanqueig» per captar diners en efectiu de grups criminals als quals se'ls facilitava tota l'operativa bancària per «amagar, encobrir i transformar en altres productes préstecs a clients a altres països, i transferir-los majoritàriament a la Xina».

La decisió del jutge ja s'ha notificat a l'entitat a través d'una comissió rogatòria enviada a Luxemburg, on té el seu domicili fiscal. ICBC hauria efectuat diverses operacions, entre 2011 i 2014, amb diversos grups criminals investigats, com els anomenats «Emperador» i «Snake». El jutge estima la petició de la Fiscalia Anticorrupció i accepta la competència de l'Audiència Nacional.