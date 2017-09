L'Irma deixa més de 6,2 milions de persones sense electricitat a l'estat de Florida

Més de 6,2 milions de clients de companyies proveïdores d'electricitat a Florida estan a les fosques a causa dels efectes de l'Irma, que es va convertir en tempesta tropical en el seu camí cap a l'estat de Geòrgia. La xifra de clients sense electricitat és de 6.210.042, el que significa un 62,18% del total de llars, negocis i entitats públiques i privades de l'estat. A Miami Dade, el comtat més poblat de Florida, són més de 830.000 clients sense electricitat, el que equival a un 73% del total. Al comtat de Monroe, al qual pertanyen els Cayos de Florida i on l'Irma va tocar terra diumenge com a huracà de categoria 4, el percentatge d'usuaris sense llum és del 83%.

Florida Power & Light, una de les companyies proveïdores, va explicar que té més de 18.000 treballadors dedicats sense descans a restablir el servei «fins que avaluem el dany complet causat per l'Irma». Abans d'arribar als Estats Units, l'Irma, que va arribar a tenir categoria 5, la màxima de l'escala de Saffir-Simpson, va passar per diverses illes del Carib, l'última de les quals Cuba, on va deixar una estela de mort i destrucció. Gairebé 40 persones, 10 d'elles a Cuba, van morir a conseqüència de l'Irma a les illes del Carib. A Florida s'ha confirmat que tres persones van morir en accidents de trànsit ocorreguts per les adverses condicions climàtiques, tot i que la xifra pot augmentar, ja que no es coneix encara la magnitud de l'impacte als Cayos per les dificultats d'accedir a algunes illes i de comunicar-se amb aquests llocs.

Així, almenys deu persones van mortir a Cuba com a conseqüència dels efectes de l'Irma. La majoria de les persones van perdre la vida a causa d'ensorraments en els edificis, set d'elles a l'Havana, tot i que la tempesta tropical també va provocar fortes inundacions a la costa nord del país.

De les deu víctimes mortals reportades per la Defensa Civil cubana, set -tres dones i quatre homes- van morir per ensorraments parcials o totals d'habitatges, quatre d'elles a l'Havana. En un missatge dirigit a la població, el president Raúl Castro va apel·lar a «l'esperit de resistència i victòria dels cubans» després del pas del «devastador» huracà, que va causar «severs danys» al país.

El Consolat General d'Espanya a l'Havana manté un operatiu especial per oferir assistència d'emergència i informació als almenys 3.000 turistes espanyols que es trobaven a Cuba durant el pas de l'Irma. A les instal·lacions del Consolat s'ha habilitat un punt d'accés a internet, es distribueix menjar i beguda a les persones que ho necessitin i també s'estan facilitant trucades telefòniques per a situacions d'emergència, va explicar el cònsol general, el gironí Carlos Pérez-Desoy.

L'Irma va continuar debilitant-se després d'entrar a l'estat de Geòrgia i s'espera que es degradi a depressió tropical dimarts. Els vents màxims sostinguts de l'Irma van baixar a 95 quilòmetres per hora i es preveu que continuï el seu lent debilitament. S'espera que mantindrà la seva trajectòria fins avui i, segons els models del Centre Nacional d'Huracans, l'ull de l'Irma continuarà movent-se sobre el sud-oest de Geòrgia per desplaçar-se cap a l'est d'Alabama.

Paral·lelament, totes les persones que romanien desplaçades de les seves llars a la República Dominicana a causa dels efectes de l'Irma ja han tornat a casa, segons el Centre d'Operacions d'Emergències (COE).