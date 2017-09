Mor un noi de 12 anys en ser atropellat per un tren a Toledo

Un noi de 12 anys va morir després de ser atropellat per un tren al terme municipal de Pepino (Toledo), quan, segons els primers indicis, estava fent-se fotos s les proximitats de les vies del tren al costat d'uns amics. El succés es va produir poc després de les dues del migdia a la via del tren a Pepino.

Arran d'aquests fets, la Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir allò succeït a l'altura de la urbanització Soto del Espinosillo, tal com van informar fonts de la Delegació del Govern a Castella-la Manxa. Per la seva banda, l'alcalde de la localitat, Inocencio Gil, va lamentar aquest tràgic succés. Fins al lloc del succés, que va ser classificat com a accident, es van desplaçar agents de la Guàrdia Civil i una UVI mòbil.