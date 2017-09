El nombre d´europeus deportats al Regne Unit es multiplica per cinc

El nombre de ciutadans de països de la UE deportats des del Regne Unit s'ha multiplicat per cinc des del 2010 i ha augmentat considerablement des del vot a favor de Brexit, segons The Independent. Un total de 4.754 immigrants europeus van ser deportats el 2016, davant els 973 que ho van ser quan els conservadors van arribar al poder. La línia dura implantada per Theresa May quan era ministra d'Interior ha anat a més des de la seva arribada a Downing Street.

Diversos grups de defensa dels immigrants han acusat directament May d'estar creant un ambient d'«hostilitat deliberada contra els immigrants de la UE», amb incidents com el recent enviament «accidental» de 100 cartes de deportació a ciutadans europeus.

Els advocats d'immigració al·leguen que el Govern britànic podria estar infringint les lleis europees amb la deportació d'immigrants de la UE detinguts per dormir al carrer. La Unió Europea protegeix la «llibertat de moviments», però faculta els països membres a deportar els ciutadans d'altres nacionalitats si «abusen dels seus drets» (per exemple, en casos de frau o de matrimonis de conveniència) o si suposen un «perill per a la seguretat pública».

Per altra banda, la Cambra dels Comuns va avalar el projecte de llei de retirada de la UE. El ministre britànic per al Brexit, David Davis, havia demanat als diputats votar a favor del projecte de llei per evitar «el caos i la confusió» quan el Regne Unit abandoni el bloc el 2019. «Les empreses i els ciutadans han de tenir garanties que no hi haurà canvis imprevistos en les nostres lleis després del Brexit, i això és el que facilita aquest projecte», va afirmar.