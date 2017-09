Presó per a un pare que va bufetejar la seva filla per no fer-li cas

El Jutjat penal número 1 d'Almeria ha condemnat a set mesos de presó per un delicte de maltractaments a un pare que va propinar diverses bufetades a la seva filla de 15 anys per no acatar les indicacions de caràcter educatiu que li donava.

La sentència, a la qual ha tingut accés Efe, prohibeix a més a l'acusat, FR, acostar-se o comunicar-se amb la menor a menys de 100 metres durant un any, set mesos i quinze dies .

La decisió recull que sobre la mitjanit del passat 1 d'agost l'home va mantenir una "forta discussió" amb la seva filla al pis on tots dos resideixen, a Almeria, ja que l'acusat té la custodia de l'adolescent al estar separat de la seva dona .

El jutge apunta que Presó per a un pare que va bufetejar a la seva filla per no acatar les seves indicacions. Després la va agafar dels cabells i li va donar diverses bufetades, sense que consti que per aquests cops la jove patís lesions .

El magistrat Luis Miguel Columna assenyala en la sentència que el mateix acusat va reconèixer que "va agafar dels cabells a la seva filla i li va donar almenys dues bufetades".

El jutge diu, però, que s'ha produït una "extralimitació en el seu dret de correcció, ja que quan exerceix el mateix ha de ser a través d'actes que beneficiïn la menor (...) que la protegeixi d'alguna manera, el que no passa, quan per arribar una mica tard a l'hora fixada pel pare, l'agafi violentament i li doni unes bufetades ".

"L'ús de la violència en aquest grau de cap manera pot estar permès i, en tot cas, un mínim acte sí que és permès, però sempre que sigui l'única manera de solucionar un problema d'especial gravetat i quan sigui el menor qui inicia una actuació violenta, el que no passa en aquest cas, en què la menor està desobeint al seu pare, però de cap manera empra la violència ", afegeix.

L'advocat de F.R. ha confirmat a Efe que ja ha presentat un recurs d'apel·lació contra aquesta sentència.