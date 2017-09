El 25% dels edificis dels Cayos de Florida, destrossats per l'«Irma»

El 25% dels edificis dels Cayos de Florida, on l'huracà Irma va impactar diumenge amb categoria 4, van quedar totalment destruïts i el 65% presenten danys greus, va explicar un portaveu de l'Agència Federal de Gestió d'Emergències dels EUA. El centre de l'ull de l'huracà va tocar terra a primera hora del passat diumenge als Cayos de Florida amb vents de 215 quilòmetres per hora. Més de 5,5 milions de clients de companyies proveïdores d'electricitat a Florida van continuar sense llum, gairebé el 53% del total de l'estat. Almenys 10 morts als EUA són atribuïbles a Irma -set d'ells a Geòrgia i Carolina del Sud- i nombroses ciutats van quedar parcialment inundades, com Miami Beach o Jacksonville.

Després de tocar terra als Cayos, Irma es va desplaçar cap al nord i va impactar a la costa sud-oest de la Península de Florida a la tarda de diumenge, per continuar cap a l'interior de l'estat, el que el va debilitar. Després de passar a l'estat de Geòrgia ja com a tempesta tropical, Irma va continuar amb el seu gradual debilitament i ara és un cicló post-tropical i se situa ja sobre Alabama.

L'Agència de Gestió d'Emergències va enviar prop de 2,4 milions de racions de menjar i 1,4 milions de litres d'aigua a Florida per atendre les urgències que ha deixat al seu pas Irma, xifres de les quals 628.000 racions i 900.000 litres d'aigua corresponen a Geòrgia. L'agència federal va demanar que no es baixi la guàrdia tot i el debilitament de l'huracà, ja que segueix sent «perillós» a causa del risc d'inundacions a zones del sud-est del país.

Per altra banda, uns 3.000 turistes espanyols romanen atrapats a Cuba després del pas del ferotge Irma. En l'estela de destrucció que ha deixat a Cuba, on s'han confirmat una desena de morts, l'huracà va destrossar hotels, va tallar les comunicacions i va obligar a tancar els aeroports de l'illa i suspendre vols.

Davant aquesta situació, l'Ambaixada d'Espanya a l'Havana va obrir les seves portes 24 hores al dia per atendre els espanyols que han quedat desemparats: allà tenen menjar i beguda, connexió a internet i possibilitat de trucar a les seves famílies per confirmar que estan bé.