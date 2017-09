Detenen 6 menors a Cadis per abusar sexualment de dues nenes de 12 i 13 anys

La Policia Nacional va detenir a Cadis sis menors com a presumptes autors d'abusos sexuals a dues nenes de 12 i 13 anys, a les que haurien atacat per realitzar-los tocaments. Els fets van tenir lloc en un popular barri de Cadis quan els nois van atacar les menors. Els agents de la Policia Nacional es van presentar al lloc dels fets després que un familiar de les víctimes denunciés el que havia passat després de ser alertat per les pròpies menors. Acompanyat dels policies que es van desplaçar fins a la zona dels fets, el denunciant va ajudar a la identificació dels sis nois, que van ser immediatament posats a disposició del Jutjat de Menors de Cadis. La investigació dels fets està sent desenvolupada per la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional (UFAM), que està actuant amb el màxim secretisme en estar implicats menors en aquest delicte de caràcter sexual.