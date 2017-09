Imputen el «drag queen» que es va disfressar de Jesús Crucificat a Las Palmas

El Drag Sethlas declararà avui com a investigat davant del jutge que estudia si la seva actuació durant els passats carnestoltes va constituir una ofensa cap al col·lectiu cristià, segons va comunicar l'Associació d'Advocats Cristians (AEAC), personada en el cas. Borja Casillas, el jove darrere del polèmic «drag» que va actuar a Las Palmas de Gran Canaria vestit de Mare de Déu i de Jesús Crucificat, compareixerà davant el Jutjat d'Instrucció número 8 de Las Palmas com a conseqüència de la denúncia d'un particular i la querella de l'Associació. La querella va ser presentada per un particular i la justícia va unir a aquesta la querella presentada per l'Associació d'Advocats Cristians, després que fos desestimada per la Fiscalia Provincial de Las Palmas una primera denúncia d'aquesta associació per entendre el fiscal general de la província que els fets denunciats no tenien caràcter d'infracció penal.

La presidenta de l'Associació d'Advocats Cristians, Polonia Castellanos, es va mostrar «contenta» perquè segueixi endavant la denúncia, i va anunciar que l'Associació «arribarà fins on hagi d'arribar perquè es faci justícia». «Si s'insulta un col·lectiu, la Justícia ha d'actuar», va manifestar Castellanos.