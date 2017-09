Mor un policia apunyalat quan identificava un sospitós a València

Un agent de la Unitat d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de València va morir apunyalat en intentar identificar un home, que va ser abatut, durant una intervenció policial al barri de Russafa, on dilluns a la nit es va trobar una bossa de plàstic amb restes humanes. El succés es va produir cap a les dues de la tarda, quan el grup d'homicidis, dins de la investigació oberta després de la troballa les restes humanes, es va dirigir al carrer de Sueca, on es va trobar la bossa. Quan entraven al portal va baixar un home a qui van intentar identificar i, «sense dir res», aquest va treure un ganivet i va agredir un dels agents, i per repel·lir l'agressió els altres policies van disparar contra ell matant-lo.

Fins al lloc dels fets es va desplaçar una unitat del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (Samu), que va practicar una maniobra de reanimació cardiopulmonar avançada a l'agent ferit per arma blanca, de 51 anys, però no hi va haver resposta. Els sanitaris també han confirmat la mort de l'agressor, segons fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

També es van desplaçar cap a la zona membres del Cos Nacional de Policia i de la Policia Local, mentre agents de la Policia Científica van desplegar una lona per poder treballar amb més intimitat.

La zona va ser acordonada ràpidament i, encara que mitjans de comunicació i curiosos es van acostar per conèixer el que havia passat, un furgó policial impedia visualitzar el lloc on es va produir el succés.

També es va desplaçar al lloc del succés el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, i el subdelegat del Govern a València, José Vicente Herrera.

L'agent que va morir apunyalat era subinspector del Grup d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de València, segons van confirmar fonts policials.