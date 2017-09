Villar Mir nega al jutge haver pagat comissions a Ignacio González

L'expresident d'OHL Juan Miguel Villar Mir va negar davant del jutge del cas Lezo saber res d'un suposat pagament de 1,4 milions d'euros a l'expresident madrileny Ignacio González per intercedir per a l'adjudicació a la seva empresa de la construcció d'un tren entre Navalcarnero i Móstoles (Madrid). Villar Mir, màxim accionista de la constructora, va declarari durant dues hores davant del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, que investiga el cas Lezo, en relació a la peça número 3, en la qual s'investiga l'adjudicació de l'esmentat tren, una obra que mai es va arribar a realitzar.

Durant la seva compareixença, l'empresari va negar saber els detalls del desenvolupament d'aquest concurs al qual va concórrer la seva empresa, ja que, com a president del grup, no coneixia totes les obres públiques a què es presentava la constructora.

Villar Mir es va desvincular així de forma contundent d'aquesta adjudicació en una compareixença que es va allargar durant dues hores, ja que durant la mateixa es va dedicar molt de temps a llegir diverses converses punxades que formen part d'aquesta peça, encara sota secret de sumari. Després d'escoltar la seva declaració, els fiscals del cas van decidir no demanar cap mesura cautelar per a ell. També estaven citats per a ahir en qualitat d'investigats l'exdirector del departament de construcció d'OHL Rafael Martín Nicolás i Jesús Travada, exconseller delegat de Mintra.