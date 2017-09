Juncker evita pronunciar-se sobre la independència de Catalunya

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va evitar expressament referir-se al referèndum sobre la independència de Catalunya en el seu discurs sobre l'estat de la Unió Europea (UE) tot i les peticions perquè ho fes per part de l'eurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras i el portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons. Junker va dir que no podia respondre res perque l'afectava una ciàtica molt dolorosa.

Així, Terricabras va retreure al president de la Comissió Europea que «no fes referència a la situació a Espanya sobre el referèndum de Catalunya» durant el seu discurs. «No demano que vostès es pronunciïn sobre la independència, però sí que mediïn», va assegurar l'eurodiputat d'ERC. Va explicar que «centenars de milers de catalans demanen un referèndum com l'escocès i el govern d'Espanya no ha volgut ni tan sols parlar-ne tot i que el Parlament ha aprovat la llei del referèndum». Segons va destacar, la resposta de l'estat espanyol ha estat «amenaces al Govern i a més de 1.000 càrrecs públics i mitjans de comunicació perquè no parlin ni actuïn de cara al referèndum». En aquest sentit, va preguntar a l'executiu comunitari per què no ha intervingut «per garantir» la llibertat d'expressió.

Per part seva, González Pons va demanar a Juncker que defensi la unitat de la UE i també «la dels Estats membres». «La unitat dels Estats membres és també la de la UE. La Constitució de cada Estat membre és també la de la UE. Per això, la Comissió Europea ha de defensar també la unitat i la Constitució dels Estats membres», va afirmar. González Pons va dir estar d'acord amb les paraules prèvies de Juncker en el debat sobre que «l'Estat de dret és la raó de ser» de la Unió Europea, així com va assenyalar que a Espanya «s'està atacant la Constitució» i «una regió» no està respectant la separació de poders.

Paral·lelament, el socialista Juan Fernando López Aguilar va avisar que no complir les sentències dels tribunals «equival a la negació d'Europa». «Desobeir no és defensar ni la democràcia ni la llibertat d'expressió; és incomplir la llei, és cometre un delicte i és la negació d'Europa», va dir. López Aguilar va advertir que «això pot passar a Polònia, Hongria o Catalunya». La parlamentària del PNB Izaskun Bilbao, que també és vicepresidenta del grup dels liberals europeus a l'Eurocambra, es va afegir a la petició de Terricabras i va sol·licitar mediació respecte Catalunya. L'eurodiputada basca va recordar a Juncker que els valors democràtics «han d'aplicar-se en defensa dels drets de tots, incloses les minories nacionals».

En el seu discurs, el president de la Comissió Europea va proposar que tots els països de la UE estiguin a l'euro i a Schengen de cara a la sortida del Regne Unit, una mesura dissuasòria de nous Brexits pensada especialment per als països més a l'est de la UE. Juncker va canviar el seu discurs respecte fa només uns mesos i va advocar per una europa d'una sola velocitat, on els socis de la UE i l'eurozona siguin els mateixos, i els Vint-i-set estiguin així mateix a la unió bancària i a l'acord Schengen.

El camí cap a aquesta UE de model únic, en què no hi hagi països ni ciutadans de segona», es facilitarà mitjançant un instrument d'adhesió a l'euro que doni ajuda financera a tots els països que vulguin fer-ho.