Moren 8 ancians en un asil de Miami que va quedar sense llum pel pas de l´Irma

Vuit persones van morir i 115 van haver de ser evacuades d'un asil d'ancians situat a la localitat de Hollywood, al nord de Miami (EUA), en un cas relacionat amb la pèrdua d'electricitat a les instal·lacions pel pas de l'huracà Irma. L'alcaldessa del comtat de Broward, Barbara Sharief, va assenyalar que tres persones van morir al Centre de Rehabilitació de Hollywood Hills, on es va produir el sinistre, i cinc més ja al limítrof hospital Memorial Regional al qual van ser traslladades.

La Policia investiga el sinistre, que es va produir probablement per inhalació de monòxid de carboni que emetia un generador elèctric o per la calor registrada arran de la interrupció en el subministrament d'electricitat, després del pas de l'Irma pel sud de Florida el cap de setmana.

Més de 3,7 milions de clients de companyies proveïdores d'electricitat a Florida continavuen ahir sense llum, quatre dies després que l'Irma toqués terra com a huracà de categoria 4 en aquest estat. A l'estat de Geòrgia, que va patir dilluns passat l'impacte de la tempesta tropical, uns 348.095 clients residencials de la companyia Georgia Power segueixen sense electricitat.

Per altra banda, uns 4.200 habitatges van resultar danyats durant el pas de l'Irma per l'Havana, on van tenir lloc 157 ensorraments totals i 986 parcials. A la capital es van comptabilitzar almenys 818 sostres caiguts i afectacions a altres 1.555. Les àrees més afectades van ser Centre Havana, Havana Vieja i Miramar,