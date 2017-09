Corea del Nord estén la seva amenaça nuclear al seu veí del sud i al Japó

Corea del Nord ha estès la seva amenaça nuclear al Japó i Corea del Sud, als quals recrimina el seu suport «ardent» als Estats Units en la recerca de noves sancions i advoca per «liquidar-los» per desig del seu exèrcit i el seu poble. El règim nord-coreà considera necessari «donar un cop» sobre els japonesos, que «no han entrat en raó» ni després que llancés un míssil balístic intercontinental sobre l'arxipèlag, les illes del qual «haurien de ser enfonsades al mar per la bomba nuclear», va explicar un portaveu del Comitè nord-coreà per a la Pau d'Àsia-Pacífic.

El comitè nord-coreà va carregar també contra el Govern sud-coreà, a qui acusa de ser un grup de «traïdors» i «gossos dels Estats Units» en demanar sancions més dures contra els seus «compatriotes». «El grup de traïdors pronord-americans han de ser severament castigats i liquidats amb un atac de foc perquè no puguin sobreviure. Només llavors, la nació coreana podrà prosperar en un territori unificat», va exposar el règim.

Pyongyang va mostrar així el seu rebuig al suport donat pels països veïns a les noves sancions imposades dilluns pel Consell de Seguretat de l'ONU, amb el qual també va dir sentir-se «furiós».

Per part seva, la Unió Europea (UE) va endurir les sancions contra Corea del Nord en adoptar les ja aprovades pel Consell de Seguretat de l'ONU, en resposta a les activitats de desenvolupament d'armes nuclears i míssils balístics que porta a terme al país. El Consell de la UE va subscriure així la resolució del Consell de Seguretat del 5 d'agost, així com les noves mesures restrictives que va aprovar dilluns destinades a ofegar l'economia de Corea del Nord.