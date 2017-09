Uns exercicis militars de Rússia causen gran inquietud a l'OTAN

Els Exèrcits rus i bielorús van iniciar prop de la frontera amb Polònia i els països bàltics uns exercicis militars que van ser criticats per l'OTAN per la manca de transparència sobre el nombre d'efectius i el seu objectiu. El cap de l'Estat Major de l'Exèrcit rus, Valeri Guerásimov, va assegurar al comandant suprem de l'OTAN per a Europa (Saceur), el general Curtis Scaparrotti, que les maniobres «Zapad-2017» són purament defensives i no estan dirigides contra els aliats.

Però els països veïns no es donen per satisfets, i és que similars maniobres van donar pas l'any 2008 a la invasió de la regió separatista georgiana d'Ossètia del Sud i el 2014 a l'annexió russa de la península llavors ucraïnesa de Crimea.