La policia investiga com a acte terrorista l'explosió al metro de Londres

La policia britànica està investigant com a 'acte terrorista' les causes de l'explosió que s'ha produït aquest divendres al matí, en hora punta, a la línia District Line del metro de Londres, segons han informat diversos mitjans. L'explosió ha succeït en un tren que es trobava a la parada de Parsons Green, a tocar del barri de Wimbledon.



Els serveis d'emergència britànicses troben en aquests moments a l'estació de Parsons Green, una de les principals línies del metro de Londres, on s'ha produït una explosió, segons els mitjans.



Segons avancen els mitjans britànics el primer balanç provisional de víctimes afirma que diversos passatgers haurien patit cremades de diversa consideració a causa de l'explosió.





Still unclear but very scary - extremely heavy armed police presence now #ParsonsGreen pic.twitter.com/WkodyNsfk0 — Alex Littlefield (@A_Littlefield) 15 de septiembre de 2017

???? LONDON: Injured passengers receive treatment following 'explosion' at Parsons Green station (Images: @fzc77) pic.twitter.com/1lz4Jpe62v — Keith Walker (@KeithWalkerNews) 15 de septiembre de 2017

At #ParsonsGreen, lots of ambulance, fire and police activity. Tube stopped. Lots of worried people. pic.twitter.com/lhMyJwwWC4 — Ed Johnson (@EdzJohnson) 15 de septiembre de 2017

El Govern demana "calma"

Mentrestant, el ministre britànic d'Exteriors, Boris Johnson, ha demanat "calma" i ha subratllat la importància de "no especular" sobre la naturalesa de l'explosió. En una declaració als mitjans, el cap de la diplomàcia britànica ha dit que la informació disponible és "limitada" i ha demanat a la població que continuï amb la seva vida normal."Em temo que la informació és limitada i és realment important no especular en aquest moment. Òbviament, tothom hauria de mantenir la calma i seguir amb la seva vida de manera normal, el més normal possible", ha afegit el ministre."Pel que jo sé, la Policia Britànica de Transport i Transport for London (que opera el metro), estan en això i ens mantindran informats a través de les seves pàgines web pel que fa tinguin informació", ha precisat Johnson.Per la seva banda, un portaveu de la residència oficial de Downing Street ha assenyalat que la primera ministra britànica, Theresa May, està "rebent informació" sobre la situació a Parsons Green. Mai presidirà aquesta tarda una reunió del comitè d'emergència Cobra per tractar l'atemptat.