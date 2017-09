El Suprem manté la inhabilitació per a Otegi fins al febrer de 2021

El Tribunal Suprem va dictaminar que la pena d'inhabilitació per a càrrec públic que hi ha contra el dirigent abertzale Arnaldo Otegi ha de continuar fins al 28 de febrer de l'any 2021, tal com va dictaminar l'Audiència Nacional en una sentència que ha quedat confirmada per l'alt tribunal. D'aquesta manera, no podrà ser elegit en uns comicis fins a l'esmentada data.

Otegi va ser condemnat per l'Audiència Nacional a deu anys de presó per intentar reconstruir la il·legalitzada Batasuna, una pena que el Suprem va reduir a sis anys i mig. Aquella condemna incloïa també una pena d'inhabilitació per al dret de sufragi passiu i per exercir ocupació o càrrec públic, que l'Audiència va mantenir.

El reu va acudir davant el Suprem demanant que es considerés esgotada la seva condemna a inhabilitació perquè anava associada a la pena principal a presó, complerta en març de 2016, quan va sortir en llibertat. L'alt tribunal va rebutjar els seus arguments per dos motius: un, que la condemna a inhabilitació és ja ferma, és a dir, ja no pot ser recorreguda, atès que Otegi no es va oposar a ella a temps. I una altra segona, el fet que sobre el líder abertzale van recaure dues condemnes per inhabilitació, una primera accessòria a la pena de presó, però una altra segona, que és la que segueix vigent, independent de la condemna principal.

Així, el Suprem va assenyalar que la qüestió queda fora de tot dubte per la primera de les raons expressada: la condemna ja és ferma perquè va ser «consentida» per l'afectat. Però, a més, va afegir que, si entrés en el fons de l'assumpte, tampoc li donaria la raó a Otegi a causa de la segona raó expressada, que la seva condemna imposava una pena principal d'inhabilitació, i no només una altra accessòria.

El dirigent abertzale va sortir de la presó l'1 de març de 2016, però l'Audiència Nacional li va mantenir la condemna d'inhabilitació fins a l'any 2021.