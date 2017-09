Trump i els demòcrates, molt a prop d'un acord sobre els «somiadors»

El president dels EUA, Donald Trump, i els líders demòcrates del Congrés són a prop d'un acord sobre els «somiadors» -joves emparats pel cancel·lat pla DACA-, un pacte que estarà supeditat a aconseguir una major seguretat fronterera, encara que en ell no s'inclou per ara el mur amb Mèxic. Les primeres notícies d'una entesa sobre el DACA, com es coneix al pla suspès per Trump la setmana passada, van arribar dimecres a la nit després d'un sopar a la Casa Blanca entre el magnat i els líders demòcrates al Senat, Chuck Schumer, i a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi.

Les dues parts van matisar que, tot i que no hi ha encara un «acord final» per donar protecció legal als 800.0000 joves que han evitat la deportació i obtingut permisos de treball gràcies al DACA, estan a prop d'aconseguir-lo i treballant conjuntament en els detalls.

Abans de volar cap a Florida per avaluar els danys causats per l'huracà Irma, Trump va admetre davant periodistes que un acord amb el Congrés per protegir els «somiadors» està «bastant a prop». «Estem treballant en un pla per al DACA» i «tindrem una enorme seguretat fronterera com a part d'això» va comentar el president nord-americà, tot afegint que creu que els líders demòcrates del Congrés «estan d'acord» sobre el tema.

El pla que s'està negociant estarà «subjecte a obtenir enormes controls fronterers» i «crec que alguna cosa pot passar, ja veurem què passa, però alguna cosa es produirà», va anticipar Trump. Schumer i Pelosi van emetre un comunicat conjunt per aclarir que, tot i que no hi va haver un «acord final» dimarts a la nit a la Casa Blanca, sí que es va acordar que el president «donaria suport a la consagració de les proteccions del DACA en una llei i encoratjaria la cambra baixa i el Senat a actuar».

El president dels EUA va reafirmar la necessitat de comptar amb un mur de separació amb Mèxic. «Hem de tenir un mur», sense «un mur no fem res», va dir Trump en ser rebut pel governador de Florida, Rick Scott, i el senador republicà per aquest mateix estat Marco Rubio.