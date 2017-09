Destitueixen de les seves funcions l'edil que va enviar «whatsapps» masclistes

L'alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de Coalición Canaria, va decidir destituir de les seves funcions a l'equip de govern el regidor del PSOE Zebenzuí González, a qui el seu partit ha suspès de militància pels seus comentaris masclistes a WhatsApp. Aquesta decisió es va produir per una petició en aquest sentit de la portaveu del grup municipal del PSOE, Mónica Martín, però també «per convicció personal», va assenyalar l'alcalde.

El primer edil va prendre aquesta decisió després de publicar-se al diari digital CanariasAhora uns comentaris de Zebenzuí González en els que presumia de «follar» amb empleades que a les que ell dona feina a l'Ajuntament.

Zebenzuí González, que va anunciar que no dimitirà com a regidor i a qui el PSOE no li ha reclamat l'acta, era fins ara l'edil responsable de sanitat, mercats, medi ambient, cementiris, platges i piscina.

L'alcalde va anunciar també que la setmana que ve s'obrirà una «línia d'informació» sobre les contractacions realitzades «en un passat immediat» a l'Ajuntament. «La dignitat de les treballadores de l'Ajuntament de La Laguna no pot estar en qüestió i no tolerarem ni una ombra de dubte sobre la professionalitat i honestedat del personal funcionari i laboral», va destacar.

Per a això, convocarà la junta de portaveus, la regidora de l'àrea i el comitè d'empresa, i parlarà amb tots els grups municipals. Díaz va reiterar que condemna els comentaris del regidor.