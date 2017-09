Harvard retira l´oferta de ser professora a Chelsea Manning

La Universitat de Harvard va rescindir la seva invitació com a professora convidada a l'exsoldat Chelsea Manning, la primera font de WikiLeaks, una decisió que va ser molt criticada per funcionaris d'alt perfil de la intel·ligència nord-americana. L'Escola de Govern John F. Kennedy de Harvard va anunciar dimecres la contractació de Manning com a professora convidada per comentar «qüestions d'identitat de la comunitat homosexual i transsexual» a les Forces Armades dels EUA, una proposta que ahir va retirar.

«Ara penso que designar Chelsea Manning com a professora convidada va ser un error, del qual accepto la responsabilitat», va afirmar en un comunicat el degà de l'Escola de Govern John F. Kennedy, Douglas Elmendorf. El degà va assenyalar que l'error va ser designar Manning amb el títol de «professora convidada», ja que molta gent ho veu com a quelcom «honorífic» malgrat que l'escola l'atorga a «centenars» de persones que participen en els seus programes, tot i que sigui per unes hores.

Elmendorf va dir que Manning té les portes obertes de Harvard per fer de ponent.