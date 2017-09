L'explosió d'un artefacte de fabricació casolana al metro de Londres causa 29 ferits

L'explosió d'un artefacte de fabricació casolana en un tren del metro de Londres va causar ferides a 29 persones i va provocar que les autoritats elevessin el nivell d'amenaça terrorista fins a «crític». La deflagració es va produir cap a un quart de vuit del matí en un vagó d'un tren a l'estació Parsons Green, al sud-oest de Londres, al tram exterior de la línia District, quan estava plena de passatgers que anaven a la feina al centre de la ciutat. La Policia té un home identificat gràcies a les càmeres de l'estació.

El grup terrorista Estat Islàmic (EI) va assumir l'autoria de l'atemptat amb un breu comunicat publicat a Telegram. L'EI va amenaçar el Regne Unit amb que el proper atac que es dugui a terme «serà pitjor amb la decisió de Déu i gràcies a Déu». L'explosió va provocar ferides lleus a 29 passatgers, que van ser hospitalitzats, majoritàriament per cremades o pels cops patits quan intentaven sortir corrent de l'estació.

Els responsables del transport van tancar un tram de la línia District, entre les estacions de Wimbledon i Earls Court, mentre la Policia observava les imatges de les càmeres de seguretat. Segons les fotos divulgades pels mitjans, l'artefacte era en un cubell blanc dins d'una bossa d'un supermercat i pel que sembla tenia un detonador però no va arribar a explotar en la seva totalitat, el que va fer pensar als experts que el responsable tenia com a objectiu provocar nombroses víctimes a l'hora punta del matí.

La primera ministra britànica, Theresa May, va confirmar que el Regne Unit no canviarà el nivell d'amenaça terrorista i el mantindrà en «greu», el segon més alt d'una escala de cinc i que significa que un atac és altament probable.

May va explicar que el dispositiu casolà «tenia com a objectiu causar un gran dany» i va demanar als ciutadans que es mantinguin «alerta» al transport públic de la capital britànica. «La policia i els serveis de seguretat estan treballant per comprendre al complet les circumstàncies d'aquest covard atac i identificar els responsables», va afirmar.

La primera ministra britànica va presidir una reunió del comitè d'emergència Cobra, format pels principals ministres, les forces de l'ordre i representants dels serveis secrets, encara que en aquesta ocasió també es va sumar l'alcalde de Londres, el laborista musulmà Sadiq Khan. «L'amenaça terrorista a la qual ens enfrontem és greu, però treballant units els derrotarem», va dir May, i va felicitar per la seva «professionalitat» la policia i els serveis d'emergència.

A més, en ser preguntada per les declaracions del president dels EUA, Donald Trump, en les quals va suggerir que els autors de l'atemptat eren al radar de la policia, May va contestar que «especular sobre una investigació en marxa no ajuda a ningú».

L'explosió va obligar a tancar l'estació de Parsons Green i els voltants i a desallotjar els veïns mentre les forces de l'ordre recollien proves forenses que permetin localitzar el responsable d'aquest nou atemptat -el cinquè- al Regne Unit. Els altres quatre van ser: un al març davant el Parlament britànic; un altre al maig a l'estadi Manchester Arena, al nord d'Anglaterra, el de juny al pont de Londres, i un altre, també al juny, en una mesquita de la capital.

Després de l'atac, l'alcalde de Londres va dir que la ciutat «condemna aquests individus que intenten utilitzar el terror per fer-nos mal i destrossar la nostra forma de vida». «Com Londres ha demostrat una vegada i una altra, el terrorisme no ens intimidarà ni ens vencerà», va afegir. El cap de la unitat antiterrorista de Scotland Yark, Mark Rowley, va explicar que hi haurà un major desplegament policial a tota la capital.