Rajoy es dirigeix als alcaldes catalans: "Només se'ls demana una cosa, que compleixin la llei"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha dirigit aquest dissabte als alcaldes catalans després de l'acte que aplegat els 710 batlles citats per la Fiscalia pel seu suport al referèndum de l'1-O. "Als alcaldes només se'ls demana una cosa, que compleixin la llei, que és una cosa molt raonable. I que no col·laborin amb la celebració d'un referèndum il·legal", ha afirmat Rajoy en un acte d'homenatge al primer president autonòmic gallec, el centenari Gerardo Fernández Albor.

De fet, el president espanyol i líder del PP ha posat d'exemple l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. "No hi ha res a dir-li perquè ella mateixa ha afirmat que no cedirà locals. Mentre no els cedeixi, res a apuntar sobre ella", ha reflexionat en veu alta Rajoy. "El que hauria de fer Colau és dir a la resta d'alcaldes que facin el mateix que ella", ha puntualitzat el president espanyol, que ha llençat un últim missatge al Govern de Puigdemont. "Ara és un moment important perquè alguns reflexionin i tornin a la racionalitat, el sentit comú i la legalitat", ha comentat Rajoy.

El president del govern espanyol no ha volgut especificar quines accions pot emprendre l'Estat per impedir el referèndum de l'1-O però ha tornat a tancar la porta a la seva celebració. "No es farà perquè és la liquidació de la voluntat majoritària dels espanyols, dels drets de la immensa majoria", ha sentenciat Rajoy, que també s'ha volgut dirigir als catalans contraris al plebiscit de l'1 d'octubre. "Poden estar tranquils. És una situació que no és agradable, però tinc la certesa que tot tornarà al seu lloc. I m'agradaria que fos de manera voluntària per part d'aquells que han iniciat l'espectacle que estem veient", ha assenyalat el líder del PP. De fet, Rajoy s'ha tornat a referir al Ple del Parlament del passat 6-7 de setembre com d'una "gravetat enorme". "Es va liquidar en poques hores la Constitució espanyola, l'Estatut de Catalunya i es va establir una nova legalitat, una cosa per la qual evidentment no estan legitimats", ha afegit el president espanyol.



"La república de l'odi a Espanya no triomfarà"



"I el més greu, tot plegat es va fer trepitjant els drets dels militants i els diputats de diversos partits que no estaven d'acord", ha conclòs Rajoy. El vicesecretari de Política Autonòmica i Local del PP, Javier Arenas, ha ficat cullerada des de Sevilla i s'ha referit a Catalunya tot indicant que "la república de l'odi a Espanya no triomfarà". "L'estat de dret no tolera que s'atempti contra ell i té instruments suficients", ha amenaçat Arenas, que ha acusat els independentistes d'usar "estratègies feixistes" per perseguir els que no pensen com ells. "Estan perseguint a gent corrent que no està d'acord amb la seva estratègia separatista, això és el model del feixisme, fustigar als que denuncien el que estan fent", ha conclòs el vicesecretari de Política Autonòmica i Local del PP.