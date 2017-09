Boris Johnson desafia May utilitzant l'argument d'estalvi derivat del Brexit

El ministre britànic d'Exteriors, Boris Johnson, ha tornat a repetir la controvertida xifra de 350 milions de lliures (395 milions d'euros) setmanals que el Regne Unit pot estalviar-se una vegada materialitzat el Brexit, esmentada durant la campanya pel referèndum europeu de 2016.

En un article publicat ahir al diari The Daily Telegraph, Johnson assenyala que aquesta quantitat podria ser utilitzada per millorar el Servei Nacional de Salut, si bé la xifra va ser qüestionada per falta d'exactitud després de la consulta en què els britànics van votar a favor de Brexit, la seva sortida de la Unió Europea (UE).

Durant la campanya per al referèndum, Johnson es va queixar de la quantitat de diners britànics destinat a les arques comunitàries i va defensar que, si el Regne Unit sortia de la UE, podia estalviar aquests 350 milions de lliures.

El ministre indica que el Regne Unit no hauria de pagar res a la UE per accedir al mercat únic i es mostra a favor de sortir d'aquest mercat i de la unió duanera. «Fora de la UE hi ha oportunitats, en agricultura, en la pesca, o en l'establiment d'impostos indirectes».