Dos detinguts per l'atemptat de divendres al metro de Londres

Un segon home ha estat detingut en relació amb l'atemptat de divendres a l'estació de metro Parsons Green, al sud-oest de Londres, ha informat avui la policia. La detenció es produeix després de l'arrest, ahir dissabte, d'un altre home de 18 anys a Dover, al sud-est d'Anglaterra.

L'arrestat aquesta matinada és un noi de 21 anys de la localitat de Hounslow, al sud de la capital, segons ha precisat la unitat antiterrorista de la Policia de Londres.

El sospitós, arrestat per les forces de l'ordre del comtat de Kent a l'àrea portuària de Dover, va ser portat a una comissaria de Londres per ser interrogat. El jove, la identitat o nacionalitat no han estat facilitades, va ser arrestat per un suposat delicte de terrorisme, segons han precisat les forces de l'ordre.

"Hem fet un arrest significatiu aquest matí. Si bé estem satisfets amb el progrés aconseguit, aquesta investigació continua i l'amenaça es manté en crítica (el nivell més alt)", ha assenyalat avui el subcomissari de Scotland Yard, Neil Basu.

"La població ha de mantenir-se alerta", va insistir Basu, i ha qualificat l'actual investigació sobre l'atac d'ahir de "complexa".

"Aquesta detenció portarà a una major activitat per part dels nostres agents. Per raons de la investigació, no donarem més detalls sobre l'home arrestat", ha afegit el subcomissari. La policia ha informat que els agents han pogut parlar amb 45 testimonis de l'explosió.

L'atac va ser reivindicat pel grup terrorista Estat Islàmic (EI), encara que les forces de l'ordre encara no han indicat si aquesta organització va poder estar darrere de l'incident de divendres.

La primera ministra britànica, Theresa May, va anunciar ahir a la nit la decisió d'elevar a "crític" el nivell d'alerta terrorista, el que significa que un atemptat pot ser imminent.

Amb l'augment de l'alerta a "crític", soldats britànics prestaran ajuda a la Policia per reforçar la seguretat en punts claus de Londres, com la xarxa de transport i els estadis de futbol, ??ja que avui hi haurà jornada de la Premiership anglesa.