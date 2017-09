Kim Jong-un celebra «amb orgull» el llançament del darrer míssil

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, va celebrar «amb orgull» l'èxit de l'últim llançament d'un míssil per part del país asiàtic i va assegurar que el seu programa d'armes està destinat a crear «un equilibri» amb el de Estats Units.

Els mitjans nord-coreans van celebrar ahir l'èxit del llançament de divendres amb una gran difusió d'imatges en les principals capçaleres i advertint que va ser un missatge destinat a «calmar la bel·ligerància dels EUA», que ha insinuat que pot emprendre accions militars contra Pyongyang , va recollir l'agència estatal KCNA.

«El nostre objectiu final és establir un equilibri de força real amb els EUA i fer que els seus governants no s'atreveixin a parlar d'opció militar», va dir Kim durant la supervisió del llançament, en resposta a les repetides insinuacions de Washington d'optar per aquest camí per posar fi a la seva escalada armamentística.

Va ser el quinzè llançament reeixit d'un míssil balístic de Pyongyang des de principi d'any, en un assaig en el qual va disparar un projectil d'abast intermedi-llarg Hwasong-12. El míssil va sobrevolar per segona vegada en menys d'un mes el nord del territori japonès i després de recórrer uns 3.700 quilòmetres, «segons la ruta de vol establerta», va caure en aigües del Pacífic.

Kim va lloar «amb orgull» l'èxit del test i va dir que l'eficàcia i la fiabilitat del projectil van ser «totalment verificades».

La fotografia de l'assaig publicada pel diari Rodong Sinmun mostra que el míssil va ser disparat des d'una llançadora mòbil, fet que indicaria la millora en les capacitats mòbils del règim.

En aquest sentit, Kim va instar a seguir consolidant les capacitats «qualitatives» del seu armament amb més proves i va advocar per «mostrar amb claredat» com, «malgrat el bloqueig i sancions il·limitades», Corea del Nord assoleix l'objectiu de completar els seus programes , inclòs el nuclear, que «gairebé ha acabat».