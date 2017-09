Ataquen amb àcid dues turistes americanes a Marsella

Dues turistes nord-americanes d'uns 20 anys van ser ruixades amb àcid aquest diumenge a la ciutat francesa de Marsella per una dona que pel que sembla pateix problemes mentals. La dona va emprar àcid clorhídric per ruixar la cara de les nord-americanes, que estaven a l'estació de Saint-Charles, segons el diari 'La Provence', que cita fonts policials. "No és un atemptat terrorista", ha matisat.

Sembla que la dona, d'uns 40 anys d'edat, també va ser objecte d'un atac amb àcid quan era jove, segons ha relatat ella mateixa, que va romandre en el lloc de l'atac per mostrar fotografies dels efectes que va tenir sobre ella l'àcid.

Les dues dones atacades van ser ingressades en un hospital i ja han rebut l'alta, tot i que una d'elles pateix una pèrdua de visió parcial.