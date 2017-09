Detenen 27 persones després d´una baralla multitudinària a Madrid

La Guàrdia Civil va detenir 27 persones, sis d'elles menors, durant una «batalla campal» ocorreguda de matinada al recinte firal de Majadahonda (Madrid), que va començar amb una baralla entre diversos joves que, en ser desallotjats, es van enfrontar als agents. Els disturbis es van produir al recinte firal, on un grup de joves va protagonitzar una baralla i la Policia i la Guàrdia Civil va acudir per fer-los fora.

Aquests joves i després altres van començar a agredir els agents, llançant-los ampolles, gots i altres objectes que tenien a mà, va explicar la Comandància de la Guàrdia Civil, que va afegir que finalment hi va haver tretze agents de l'institut armat i dos policies locals ferits. Diversos dels agents van necessitar punts de sutura per les ferides patides.

Testimonis van relatar que el problema va començar quan l'aforament del recinte es va completar i els guàrdies de seguretat van impedir entrar a la zona, el que va provocar una aglomeració de joves que, en arribar la Guàrdia Civil, es van enfrontar als agents.

Per altra banda, dos agents de la Policia Nacional i dos ultradretans van resultar ferits dissabte a la nit per vuit radicals d'esquerres al final de la manifestació pro soterrament de les vies del tren quan el grup agressor es dirigia al pas a nivell de San Jaime el Mayor (Múrcia) per tallar-lo. Els ultraesquerrans es van dirigir cap a les vies en actitud desafiant quan van veure dos ultradretans coneguts i van començar a colpejar-los fins l'arribada de la Policia.