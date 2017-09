Detenen un altre home per la seva relació amb l'atemptat de Londres

El Regne Unit va rebaixar el nivell d'alerta terrorista a «greu» mentre continua la investigació policial sobre l'atemptat de divendres al metro de Londres, que ha portat a l'arrest de dos homes i l'escorcoll d'un domicili. Un jove de 21 anys va ser arrestat poc abans de la mitjanit al barri de Hounslow, a prop de l'aeroport londinenc de Heathrow, hores després que un adolescent de 18 anys fos retingut a la sala d'embarcament del port de Dover, al sud-oest d'Anglaterra, aplicant la llei antiterrorista de 2000.

D'acord amb aquesta legislació, els agents podran retenir els dos sospitosos sense càrrecs durant un màxim de 14 dies, després del que hauran de sol·licitar permís judicial si es manté la detenció. Tots dos han estat portats a una comissaria del sud de Londres per ser interrogats sobre l'explosió de divendres en un tren de la línia de metro District, a l'estació de Parsons Green, al sud-oest de la capital britànica.

La ministra d'Interior, Amber Rudd, va assegurar que aquests arrestos suggereixen que el responsable de col·locar l'artefacte explosiu no va actuar sol. El grup terrorista Estat Islàmic (EI) s'ha responsabilitzat de l'atac, però Rudd va assenyalar que «no hi ha evidències» que suggereixin que aquesta organització estigués darrere de l'atemptat. D'acord amb les forces de l'ordre, la investigació policial és molt activa i no es descarta que hi hagi altres còmplices.

Com a part d'aquesta indagació, els agents van escorcollar dissabte un habitatge a la localitat de Sunbury-on-Thames, als afores de Londres, on vivia suposadament el noi de 18 anys detingut a Dover, i van evacuar durant diverses hores els veïns.

La ministra va explicar que la decisió de reduir l'alerta de «crítica» a «greu» va ser presa pel Centre d'Anàlisi Conjunt de Terrorisme, format per representants de 16 departaments del Govern i amb seu a les oficines dels serveis secrets MI5.