ETA obre el debat intern sobre la seva dissolució

ETA ha afirmat haver donat inici al procés de debat intern anunciat fa uns mesos i ha anunciat que prendran decisions sobre "la funció i el cicle de l'organització", un període que podria desembocar en la dissolució de l'organització terrorista.

En un comunicat enviat a Gara, la banda recorda així mateix al pres Kepa del Hoyo, mort el passat mes de juliol a la presó de Badajoz, i critica que "els que tenen set de venjança ho volen entorpir tot". L'organització terrorista assenyala a més que ha "posat en marxa" un debat intern i que "farà una lectura mirant cap enrere, analitzarà la seva història i el camí realitzat des del canvi d'estratègia fins ara".

"Mirarem cap a endavant, per prendre decisions sobre la funció i el cicle d'ETA", afegeix el comunicat, en el qual també s'indica que el debat s'ha vist endarrerit, entre altres qüestions, "per no entorpir altres debats que s'estaven desenvolupant a l'esquerra abertzale ". D'altra banda, emmarquen la decisió que assumeixin dins del que ha de "fer ETA perquè el procés independentista popular que s'ha iniciat es desenvolupi en les condicions més adequades, per a facilitar l'acumulació de forces que aconsegueixi dur a terme el dret a decidir ".

Finalment, adverteix que "pot haver pressió polític-mediàtica per condicionar negativament les conseqüències i els beneficis del desenvolupament del debat" i assenyalen que "la militància té ara la paraula i la decisió sobre la proposta posada a sobre de la taula".