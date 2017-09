Tres ferits després d'un tiroteig a València

Cinc persones han resultat detingudes en un tiroteig registrat a primera hora del matí d'aquest dilluns al barri de la Coma de la localitat de Paterna. Quatre dels arrestats es troben ferits, tres d'ells per impacte de bala i un tercer a causa dels cops rebuts. Segons han explicat fonts de la investigació, els fets s'han produït a primera hora d'aquest dilluns en un pis ubicat a la plaça Benicarló del municipi.

Allà, s'han presentat dues persones i s'ha iniciat una baralla. A més de les detencions, la Policia Nacional ha intervingut una pistola, un revòlver i diversos ganivets. Per la seva banda, des del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) han assenyalat que sobre les 09.45 hores s'ha rebut un avís d'un tiroteig al barri de la Coma en el qual informava que hi havia diversos ferits. Els indicis apunten que ha estat per un ajust de comptes relacionat amb la venda de drogues.

Fins al lloc del succés s'ha mobilitzat una unitat de suport vital bàsic (SVB) i una unitat del servei d'ajuda mèdica urgent (SAMU). Els serveis mèdics han assistit al lloc a dos ferits: un home de 26 anys amb ferides per arma de foc, que ha estat evacuat a l'Hospital La Fe i un altre home de 36 anys amb policontusions que ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova.

A més, en relació amb aquests fets, hi ha hagut un tercer ferit per arma de foc, que ha anat pels seus mitjans a un centre de salut proper i des d'allà ha estat traslladat en una unitat de SVB a l'Hospital La Fe. La policia manté obertes les investigacions per al total aclariment de les causes.